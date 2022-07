Política Maioria dos prefeitos do MDB gaúcho vota a favor de aliança com Eduardo Leite para o Piratini

Por Redação O Sul | 18 de julho de 2022

O colegiado promoveu reunião para avaliação do tema na noite desta segunda-feira (18). Foto: Carla Garcia/MDB-RS O colegiado promoveu reunião para avaliação do tema na noite desta segunda-feira (18). (Foto: Carla Garcia/MDB-RS) Foto: Carla Garcia/MDB-RS

Por ampla maioria, 52 votos a 10, a Associação de Prefeitos e Vices do MDB-RS se manifestou favorável à aliança com o PSDB na disputa para o Palácio Piratini nas eleições deste ano. O colegiado promoveu reunião para avaliação do tema na noite desta segunda-feira (18).

Com representação de todas as regiões do Rio Grande do Sul, os 62 gestores públicos presentes tiveram espaço para pontuar os respectivos argumentos. Por proposta do presidente da Associação, Gustavo Stolte (Quinze de Novembro), foram designados dois prefeitos para serem os porta-vozes das duas posições: a favor e contra.

Paulo Polis, de Erechim, e Murilo Machado da Silva, de Triunfo, expuseram as razões positivas à aliança. Já Sebastião Melo, de Porto Alegre, e Claudinei Oliveira, de Três Palmeiras, defenderam a tese de candidatura própria do MDB, sem a possibilidade de o MDB indicar o vice.

Até a semana passada, parte dos emedebistas ainda resistia ao acordo, que poderia inviabilizar a chapa dos partidos na esfera nacional, encabeçada pela senadora Simone Tebet (MDB-MS). Nos últimos dias, porém, a cúpula do MDB no RS mudou de ideia e passou a admitir publicamente a possibilidade de as tratativas prosperarem.

