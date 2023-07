Inter “Me adaptei muito rápido”, diz goleiro Rochet em sua estreia pelo Inter

Por Redação O Sul | 24 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Ele comentou sobre o seus primeiros momentos em uma entrevista Foto: Ricardo Duarte/Inter Ele comentou sobre o seus primeiros momentos entrevista à Rádio Sport 890 do Uruguai. (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Além do técnico Eduardo Coudet, o goleiro Sério Rochet fez sua estreia no Inter. O jogador fez a sua avaliação em uma entrevista para a Rádio Sport 890 do Uruguai.

“Foi uma estreia bonita e com um pouco de nervosismo. Me adaptei muito rápido em uma semana que foi intensa devido à chegada do Coudet ao clube”, disse Rochet.

Rochet ainda falou sobre os seus primeiros momentos no Brasil. De acordo com o goleiro, De Pena foi fundamental na negociação. Ambos são do mesmo país.

“Falei com Carlos De Pena antes de tomar a decisão, perguntei-lhe sobre o ambiente do clube. Ele me ajuda muito nestes primeiros dias”, completou o goleiro.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/me-adaptei-muito-rapido-diz-goleiro-rochet-em-sua-estreia-pelo-inter/

“Me adaptei muito rápido”, diz goleiro Rochet em sua estreia pelo Inter

2023-07-24