Grêmio “Quando ele quer jogar, ele fala comigo”, diz o técnico Renato Portaluppi sobre situação de Suárez no Grêmio

Por Redação O Sul | 24 de julho de 2023

Após o jogo, Renato Portaluppi (foto) demonstrou estar irritado com a situação. Não quis falar muito sobre a situação de Suárez, mas destacou que quando ele quiser jogar, ele joga Foto: Lucas Uebel/Grêmio O clube gaúcho evita falar abertamente sobre o caso e o jogador segue como uma incógnita para a partida contra o Flamengo pela Copa do Brasil

A “novela mexicana” como foi falado pelo técnico Renato Portaluppi ainda não acabou. A realidade é que nem o treinador, nem o Grêmio sabem se Suárez estará na partida contra o Flamengo, pela Copa do Brasil, nesta quarta-feira (26), às 21h30min, na Arena, em Porto Alegre.

As dores em seu joelho e a negociação com o Inter Miami colocam em dúvida a presença do centroavante uruguaio contra os cariocas. O camisa 9 não entrou em campo na vitória contra o Atlético Mineiro. O craque acompanhou a partida em um dos camarotes da Arena.

Após o jogo, Renato demonstrou estar irritado com a situação. Não quis falar muito sobre a situação de Suárez, mas destacou que quando ele quiser jogar, ele joga.

“Quando ele quer jogar, ele fala comigo. Para quarta-feira vai depender dele”, disse o treinador.

No treinamento deste domingo (23), o jogador participou normalmente das atividades entre os reservas e os garotos da base. Mesmo com isso, o camisa 9 não está garantido no time titular.

Fora as dores no joelho, Suárez disse aos dirigentes gremistas o desejo de deixar Porto Alegre para jogar ao lado de Messi na MLS.

2023-07-24