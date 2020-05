Magazine “Me arrependo muito”, diz Manu Gavassi sobre plásticas

Por Redação O Sul | 20 de Maio de 2020

Manu respondeu diversas perguntas feitas sobre ela na internet

Durante conversa por vídeo com a apresentadora Giovanna Ewbank, a cantora Manu Gavassi respondeu diversas perguntas feitas sobre ela na internet. O destaque ficou por conta da afirmação da ex-BBB que disse ter se arrependido de ter feito cirurgia plástica.

“Manu Gavassi já fez plástica. Operou o narizinho de Meu Deus com 18 anos. E eu fiz uma plástica que eu me arrependo muito que foi ter colocado silicone, que eu me arrependo”, afirmou a cantora.

“Porque eu acho que foi uma coisa… sabe quando você não está bem com você mesmo, tipo na sua vida? E aí você se olha no espelho e enlouquece, coloca isso na sua aparência. Porque eu já gostava do meu corpo do jeito que ele era, não tinha necessidade alguma, eu acho que dei uma pirada legal. Então, quando lembro disso, penso: ‘Caraca, eu fiz uma cirurgia que eu nem tinha tanta vontade, que nem precisava na minha cabeça, por pressão externa que é pra ter uma beleza estética perfeita nesse meio o tempo inteiro”, completou ela.

