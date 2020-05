Celebridades “Muitos jovens brasileiros não têm acesso aos estudos”, diz Carolina Dieckmann sobre adiamento do Enem

Por Redação O Sul | 20 de Maio de 2020

Atriz é mais uma famosa que está participando da campanha do adiamento do Enem Foto: Reprodução/Instagram (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

A atriz Carolina Dieckmann é mais uma famosa que está participando da campanha do adiamento do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Em seu perfil no Instagram, a loira deu o seu posicionamento sobre o assunto que tem dado o que falar.

Dieckmann compartilhou uma foto em que mostra-se a favor do adiamento do exame e falou sobre a importância da mobilização do assunto. “Estamos vivendo uma pandemia e muitos jovens brasileiros não têm acesso aos estudos. É muito importante essa mobilização. Adia Enem”, escreveu na legenda.

Além da artista, personalidades como Marina Ruy Barbosa e a apresentadora Fátima Bernardes também pediram a alteração da data já que estamos por uma pandemia devido ao novo coronavírus.

