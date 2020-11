Celebridades “Me inspirei na Preta Gil, Leila Diniz e Rihanna”, diz Cleo sobre aceitar o corpo

Por Redação O Sul | 12 de novembro de 2020

Artista disse que diversas personalidades fizeram com que esse processo de aceitar o corpo fosse menos difícil Foto: Divulgação Artista disse que diversas personalidades fizeram com que esse processo de aceitar o corpo fosse menos difícil. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Quando ganhou 20 quilos, Cleo foi hostilizada na internet, recebendo diversas críticas por seu peso. Na época, a cantora foi atacada em diversas redes sociais, mas conseguiu manter a cabeça erguida sempre. Ela disse, em entrevista à Vogue, que diversas personalidades fizeram com que esse processo de aceitar o corpo fosse menos difícil.

“Muitos perfis me ajudaram a entender que eu não estava fazendo nada de errado, que tenho o direito de emagrecer ou de engordar –e isso não faz de mim uma pessoa melhor ou pior. Foi um momento em que me inspirei em mulheres como Preta Gil, Leila Diniz e Rihanna”, contou Cleo. Rihanna foi uma das principais, já que sempre incita o amor próprio e sua marca de roupas conta com modelos de todos os tipos de corpo.

Foi junto ao movimento body positive que Cleo conseguiu ter forças para enfrentar os haters e até mesmo sua autos sabotagem. “Busquei confiança em mim mesma e fiquei mais empática com coisas que nem sabia que poderiam ser um problema para outras pessoas. No meu caso, não sofri a gordofobia de não conseguir caber em determinados locais ou de não encontrar roupas à venda para vestir, mas sofria muita pressão estética”, finalizou.

