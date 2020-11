Celebridades Luana Piovani receberá R$ 100 mil de indenização da Band e do “Pânico”

Por Redação O Sul | 12 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











O programa, que gerou o processo, foi exibido em 3 de agosto de 2014 Foto: Divulgação O programa, que gerou o processo, foi exibido em 3 de agosto de 2014. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A Rede Bandeirantes e alguns dos ex-integrante do programa “Pânico” foram condenados, em segunda instância, a pagar uma indenização de R$ 100 mil para Luana Piovani por uso indevido de imagem.

A defesa dos humoristas pretende recorrer. A atriz processou a emissora, Rodrigo Scarpa (Vesgo), Marcelo Picón (Bolinha), Emilio Surita e Alan Rapp, que era o diretor do programa.

O programa, que gerou o processo, foi exibido em 3 de agosto de 2014. Luana Piovani e Pedro Scooby, seu ex-marido, estavam em uma praia no Leblon, no Rio de Janeiro. O humorista Rodrigo Scarpa foi até os dois para entregar um buquê de flores e a atriz pediu para que ele saísse.

Um dia antes da exibição do programa na TV, Piovani usou suas redes sociais para ameaçar processo. “Dependendo do que for exibido naquele lixo de programa, amanhã mandaremos notificação e entraremos com ação judicial contra a Band”, escreveu ela em 2 de agosto de 2014.

O valor da multa, no entanto, foi reduzido. Condenados na primeira instância, os humoristas teriam que pagar R$ 300 mil à atriz. Advogado de Luana Piovani no processo, Ricardo Brajterman disse que o programa humorístico “promoveu o achincalhamento público da Luana, mesmo sabendo que ela já havia manifestado intenção de não participar do programa”.

“Foram 14 minutos de programa depreciando a imagem da Luana. [A imagem dela] não foi para uso jornalístico. Ela estava trabalhando na Globo. Não tinha contrato com o Pânico. Essa nova condenação contra o Pânico é mais uma em meio a dezenas de outras em que o Judiciário pune o uso comercial da imagem e nome das pessoas famosas sem autorização”, declarou Brajterman.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Celebridades