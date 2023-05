Colunistas Medalha do Mérito Farroupilha para o escritor Jorge Martins

Por Redação O Sul | 17 de maio de 2023

Compartilhe esta notícia:











Hoje, aos 65 anos, ele é autor de sete livros como o autobiográfico Meu Nome é Jorge Foto: Divulgação Outorga da Comenda Porto do Sol ao escritor Jorge Luis Martins Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

O escritor Jorge Martins receberá em sessão solene da Assembleia Legislativa do RS no dia 24 de maio a Medalha do Mérito Farroupilha. Exemplo de resistência e abnegação, Jorge chegou a morar nas ruas na infância e adolescência. Hoje, aos 65 anos, é autor de sete livros, como o autobiográfico Meu Nome é Jorge.

Formado em Administração e Letras Jorge possui pós-graduação em Psicopedagogia e Educação Infantil e MBA – Gestão de Pessoas e Liderança de equipes. Também cursou Neurociência e Teatro. Como ator, ele participou de diversos curtas e longas-metragens.

Já passou por inúmeros desafios em sua vida. Do nascimento prematuro aos tempos em que foi morador de rua. Aprendeu lições que busca transmitir ao público através de livros, ações sociais e palestras.

A concessão da Medalha do Mérito Farroupilha a Jorge Martins premia um obstinado na defesa da leitura como hábito e do livro como objeto não apenas de transformação, mas de formação no caráter do jovem, que lhe exercita o senso crítico sobre a vida e lhe aponta caminhos longe da marginalidade. Segundo ele, este sexto livro “tem a finalidade de transmitir que viver para os outros é uma regra da natureza, pois todos nós nascemos para ajudar uns aos outros”.

Em sua carreira, Jorge Martins já participou de cerca de 250 feiras do livro, sendo patrono em 25 cidades. Como palestrante, já conversou com jovens de aproximadamente 450 escolas de toda a região Sul do País.

O autor também recebeu a maior comenda da Capital, a medalha “Porto do Sol”. Como cidadão Porto-alegrense, ele foi homenageado pela Câmara Municipal de Novo Hamburgo em 2016 e venceu o Prêmio SESI Qualidade da Educação em 2015.

Sua obra “Meu Nome é Jorge” deve virar um longa-metragem em breve, com previsão de começar a rodar no primeiro semestre de 2020. Autor de “Meu Nome é Jorge”, “O Menino da Caixa de Sapatos”, “O Menino e o Seu Segredo”, “A Amizade Torce por Todos os Times” e “Transformação”, Jorge Martins nasceu em Novo Hamburgo/RS. Atualmente, também é empresário no ramo de locações de veículos e um dos diretores do INCOLO-In stituto de Prevenção e Combate ao Câncer do Colo do Útero.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Colunistas

https://www.osul.com.br/medalha-do-merito-farroupilha-para-o-escritor-jorge-martins/

Medalha do Mérito Farroupilha para o escritor Jorge Martins

2023-05-17