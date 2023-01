Esporte Medalhista da Seleção Brasileira, Gustavo Endres ministra oficina de vôlei gratuita em Tramandaí

Por Redação O Sul | 2 de janeiro de 2023

Evento marca a abertura oficial do Estação Verão 2023 do Sesc-RS. Foto: Arquivo/Sesc-RS Foto: Arquivo/Sesc-RS

O medalhista da Seleção Brasileira de Vôlei Gustavo Endres ministrará uma oficina de vôlei na praia de Tramandaí durante a abertura oficial da edição de 2023 do Estação Verão do Sesc-RS. A atividade vai ocorrer às 17h do primeiro sábado do ano, dia 07 de janeiro, na Casa de Praia Sesc Tramandaí (Estrada Beira Mar, nº 2015). A ação é gratuita e aberta ao público. O evento de abertura contará ainda com uma apresentação da Banda Municipal de Tramandaí.

Promovido há quase duas décadas pelo Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac, o Estação Verão 2023 acontecerá na Praia do Laranjal e nas cidades de Torres e Tramandaí. A programação segue até o dia 26 de fevereiro com atividades sistêmicas, como empréstimo de artigos esportivos, aulas de dança, quick massagem e banho inclusivo para pessoas com mobilidade reduzida – todas oferecidas gratuitamente. A expectativa é de que sejam atendidas mais de 50 mil pessoas nas três praias ao longo dos meses de férias.

Também há uma programação especial, que varia de praia para praia, com ações como Dia da Inclusão, oficinas de surf e stand up paddle, feira geek, cãominhada, luau, festival de esculturas de areia, show dos Fagundes, dentre outras. Elas podem ser conferidas no site www.sesc-rs.com.br/estacaoverao/, onde novas atrações ainda serão anunciadas nos próximos dias.

Atração principal da abertura, Gustavo Endres acumula conquistas na Seleção Brasileira de Vôlei, com medalhas de ouro nas Olimpíadas de Atenas (2004) e prata em Pequim (2008), seis vezes o título da Liga Mundial e o bicampeonato Mundial. Para o atleta, que foi considerado o melhor sacador da seleção brasileira, a oficina é um momento de aproximação com o grande público.

