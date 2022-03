Brasil Média móvel de mortes por covid no Brasil segue abaixo de 400

Por Redação O Sul | 18 de março de 2022

Média móvel de casos na última semana foi a 39.116, a mais baixa desde 10 de janeiro. (Foto: Reprodução)

O Brasil registrou nesta sexta-feira (18) 380 novas mortes pela causadas pela covid nas últimas 24 horas, totalizando 656.867 óbitos desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias é de 322 – a menor desde 24 de janeiro (quando estava em 307), abaixo de 400 pelo 4º dia. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de -25%, indicando tendência de queda nos óbitos.

O País também registrou 50.714 novos diagnósticos da doença no mesmo período, chegando ao total de 29.576.397 casos conhecidos desde o início da pandemia. Assim, a média móvel de casos nos últimos 7 dias foi a 39.116, a mais baixa desde 10 de janeiro (quando foi de 36.227).

Em seu pior momento, a média móvel superou a marca de 188 mil casos conhecidos diários, no dia 31 de janeiro deste ano.

Os números estão no novo levantamento do consórcio de veículos de imprensa sobre a situação da pandemia de coronavírus no Brasil. O balanço é feito a partir de dados das secretarias estaduais de Saúde.

Estados

Acre, Goiás, Mato Grosso, Piauí e Rio Grande do Norte não registraram mortes pela doença no último dia.

— Em alta (4 Estados): Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Roraima e Tocantins.

— Em estabilidade (2): Ceará e Espírito Santo.

— Em queda (20 e o DF): Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Distrito Federal.

Essa comparação leva em conta a média de mortes nos últimos 7 dias até a publicação deste balanço em relação à média registrada duas semanas atrás.

Há Estados em que o baixo número médio de óbitos pode levar a grandes variações percentuais. Os números de médias móveis são, em geral, em números decimais e arredondados para facilitar a apresentação dos dados. Já a variação percentual para calcular a tendência (alta, estabilidade ou queda) leva em conta os números não arredondados.

Endemia

O ministro da Saúde Marcelo Queiroga disse nesta sexta que a pandemia pode ser rebaixada para endemia muito em breve. “Estamos bem próximos de fazer isso, né? O presidente tem uma expectativa que isso aconteça agora no final de março, começo de abril. Precisamos ver a questão epidemiológica. O presidente Bolsonaro dá a nós, do Ministério da Saúde, autonomia muito grande para nós trabalharmos e os resultados destas políticas estão aí”, falou ele.

O ministro alegou que a pandemia está sob controle em vários Estados e que a imunização está avançada.

“A população brasileira está fortemente vacinada, todas as faixas etárias incluídas no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 sendo contempladas, inclusive a faixa etária de 5 a 11 anos. Até o final de março distribuiremos vacina para vacinar toda essa população. A população brasileira tem uma cultura vacinal muito grande, busca livremente às salas de vacinação, mais de 38 mil salas espalhadas por todo Brasil, e o sucesso da nossa campanha de vacinação já é reconhecida no mundo inteiro”, disse o ministro.

