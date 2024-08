Geral Médica de 26 anos passa mal, cai de esteira em academia e morre em Belo Horizonte

Por Redação O Sul | 15 de agosto de 2024

A médica Luciana Xavier Oliveira fazia especialização em oftalmologia na Santa Casa de Belo Horizonte. (Foto: Reprodução)

Antes de falecer, a médica Luciana Xavier Oliveira, de 26 anos, fazia uso da esteira quando sofreu um mal súbito na terça-feira, no bairro Sagrada Família, na região Leste de Belo Horizonte (MG). Ao cair do aparelho, outros frequentadores da instituição FormaFísica tentaram ajudá-la. Ao perceberem que ela estava inconsciente, iniciaram massagem cardíaca e acionaram um grupo de Policiais Militares nas imediações.

Os agentes chegaram à unidade e viram a jovem caída no chão, muito pálida, com as pupilas dilatadas e com a boca sangrando devido a um ferimento provocado pela queda do aparelho. De acordo com o Boletim de Ocorrência, eles tentaram colocá-la em uma posição que facilitasse a respiração e passaram a revezar a técnica de reanimação com a pessoa que havia iniciado.

Apesar dos esforços, a jovem não retomou consciência. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e Luciana foi encaminhada ao Hospital da Unimed do Contorno.

Quem era a médica? Luciana fazia especialização em oftalmologia na Santa Casa de Belo Horizonte, que emitiu uma nota de pesar pelo falecimento da médica. “O Conselho Brasileiro de Oftalmologia lamenta a perda da Dra. Luciana Xavier Oliveira, aluna do 2º ano de especialização em Oftalmologia da Santa Casa de Belo Horizonte. Nossos sinceros sentimentos à toda a família e amigos pela perda precoce. A gentileza, amabilidade e dedicação da Dra. Luciana permanecerão vivos na memória de todos”, diz a publicação.

Flechada

Em outro caso, uma mulher foi ferida no pé por uma flecha na Avenida Francisco Sales, uma das regiões mais movimentadas da área hospitalar de Belo Horizonte, nessa quinta-feira (15). De acordo com o jornal O Tempo, a vítima é Nathalie Silvéria, de 35 anos, que trabalha como almoxarife no Hospital das Clínicas. Ela teria saído do trabalho na hora do almoço para ir até um supermercado quando foi surpreendida pelo ferimento no pé.

“É como um espeto de bambu, lixado, com acabamento, trabalhado para ficar pontiagudo. Subentende-se que foi usado como flecha, porque veio de cima para baixo e ficou no pé dela. Tudo indica que foi lançado com o uso de um arco”, relatou o marido da vítima ao jornal O Tempo.

Ainda não se sabe a autoria do objeto e por quem ele teria sido lançado no meio da rua. De acordo com a Polícia, a flecha tem molde pontiagudo, com material semelhante ao de bambu, e atravessou o tênis da vítima. Nathalie foi levada ao Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, a cerca de 600 metros de distância do acidente. Na unidade, ela levou pontos e já recebeu alta. As informações são do jornal O Globo.

