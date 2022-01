Geral Médica é encontrada morta dentro de banheiro de pronto socorro em São Paulo

Por Redação O Sul | 25 de janeiro de 2022

Ana Carolina estava de plantão quando foi encontrada morta em pronto socorro. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Uma médica de 30 anos foi encontrada morta dentro de um banheiro do Pronto Socorro de Cubatão (SP), na madrugada de segunda-feira (24). O caso é apurado pela Polícia Civil e será acompanhado pela 3º DP da cidade.

O corpo de Ana Carolina Borges Gorga foi encontrado durante o plantão da profissional no Pronto Socorro Central de Cubatão. Equipes da Polícia Civil foram acionadas para atender ao caso, que foi registrado como morte suspeita, devido à falta de informações sobre o que pode ter levado a profissional a perder a vida.

Após a perícia, o caso foi registrado na Delegacia Sede de Cubatão, e depois encaminhado ao 3º DP, onde será investigado. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), outros detalhes serão preservados para garantir autonomia ao trabalho policial.

Em nota, a Secretaria de Saúde de Cubatão afirma que lamenta profundamente a morte da médica, e que, em respeito à família, não serão divulgadas informações pessoais ligadas ao caso.

“A Prefeitura de Cubatão, por meio da Secretaria de Saúde de Cubatão, lamenta profundamente o falecimento de uma colaboradora durante seu plantão no Pronto-Socorro Central. Em respeito à sua família, não serão divulgadas informações pessoais ligadas ao caso. A Secretaria de Saúde e a administração do PSC colaboram com as autoridades policiais responsáveis pela investigação da causa da morte”, diz o comunicado. As informações são do portal de notícias G1.

