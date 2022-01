Geral “Uma verdadeira cena de horror”, diz empresário brasileiro após presenciar tiroteio com mortes em resort de luxo em Cancún

Por Redação O Sul | 25 de janeiro de 2022

O chefe de segurança estado de Quintana Roo publicou fotos de um suposto atirador. (Foto: Reprodução/Twitter)

Um empresário relatou em suas redes sociais os momentos de tensão que viveu com a família durante um tiroteio em um em resort de luxo próximo a Cancún, no México, nesse sábado (22).

Dois canadenses morreram após a discussão que levou a troca de tiros no hotel, de acordo com as autoridades de segurança do país.

“Assistimos a uma verdadeira cena de horror, cena de filme, de séries, de novelas. A morte esteve verdadeiramente ao nosso lado. Uma situação que estou até agora perplexo e sem entender… como? Porquê? Aonde vamos parar? Por um fio, uma daquelas balas não atingiu um dos meus filhos, um dos meus sobrinhos, minha esposa ou meus cunhados. Realmente por muito pouco”, escreveu.

Além dos dois mortos, três pessoas ficaram feridas e precisaram ser levadas ao hospital. O empresário Rodrigo Caseli conta que presenciou o caso, assim que chegava no hotel. A confusão aconteceu enquanto ele e a família faziam o check-in e aguardavam o quarto que reservaram ficar disponível.

Rodrigo foi com a mulher e os dois filhos para Cancún para uma semana de férias. “A pergunta fica no ar: onde estaremos seguros? O que podemos fazer numa situação como essa? Quanto a mim e a minha família , faremos o possível para que esse fato fique no passado , e tentaremos nos manter em paz”, afirma em outro trecho.

No domingo, Rodrigo Caseli voltou às redes sociais para mostrar que a família está buscando superar o episódio. Ele postou a foto com um cenário paradisíaco ao fundo.

“Passado o susto, só agradeço a Deus por estarmos bem, vivos e cheios de fé e esperança. Faremos o possível para termos uma semana incrível com eles”, escreveu.

A briga

Os hóspedes estavam em Riviera Maya, no estado de Quintana Roo, e tinham antecedentes criminais, segundo a polícia. Os agentes de segurança do México estão, ainda, atrás de uma outra pessoa, que é a suspeita de ter disparado e tem uma longa ficha criminal no Canadá.

O chefe de segurança estado de Quintana Roo, Lucio Hernández Gutiérrez, publicou fotos de um suposto atirador, que mostra um homem de casaco cinza e máscara de proteção contra a covid-19 preta.

O Hotel Xcaret, onde aconteceu, informou que é um incidente “direcionado e isolado” e que está ajudando as pessoas afetadas pelo tiroteio. “Lamentamos profundamente os eventos ocorridos nesta tarde”, afirmou em comunicado.

Já o governo do Canadá disse que está em contato com autoridades mexicanas e que não irá fornecer mais informações devido a questões de privacidade do país. As informações são do portal de notícias G1.

