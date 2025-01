Brasil Brasileira morta na Tailândia: médica entrou por engano no quarto de hotel onde o fogo começou

Por Redação O Sul | 1 de janeiro de 2025

Médica alagoana Carolina Canales estava no local de férias com o noivo. (Foto: Reprodução)

As autoridades de Bangkok acreditam que o incêndio que resultou na morte da turista alagoana Carolina Pimentel Canales de Albuquerque, ocorrido no domingo (29), tenha se originado no quarto 511 do The Ember Hotel, e não no quarto onde a médica e seu noivo estavam hospedados. A informação foi confirmada pelo governador de Bangkok, Chadchart Sittipunt, e divulgada pela imprensa local.

De acordo com relatos da mídia tailandesa, o fogo afetou exclusivamente o quarto 511. A vítima foi encontrada sem vida nesse local, e os detetives suspeitam que Carolina tenha entrado no quarto por engano enquanto tentava escapar da fumaça densa e da escuridão que tomaram conta do hotel. A porta do quarto estava aberta, o que pode ter facilitado o erro. O jornal Bangkok Post também relata que Carolina estava no hotel com o noivo, Fernando Ressurreição, e que eles haviam feito check-in no mesmo dia.

O casal estava hospedado no quarto 504, a poucos metros do local onde o incêndio teve início. Durante a fuga, Carolina se separou de Fernando, que conseguiu sobreviver pulando de uma janela do hotel. Embora tenha se ferido na queda, ele não corre risco de vida.

Carolina, de 24 anos, estava de férias na Tailândia com o noivo, de 26 anos, e o casal retornaria ao Brasil no próprio domingo, dia do trágico incidente.

Causas

As causas do incêndio do The Ember Hotel ainda estão sendo investigadas. Carolina morreu pela inalação da fumaça. Outros dois turistas, um ucraniano e um norte-americano, também não resistiram. Outras quatro pessoas foram hospitalizadas em estado crítico.

As chamas começaram no quinto andar do hotel, que tem seis andares e fica localizado na Rua Khao San Road, conhecida por sua vida noturna agitada e muito popular entre os mochileiros que visitam a capital tailandesa.

Ao todo, 75 pessoas estavam hospedadas no hotel no momento do incêndio. Turistas relatam que os bombeiros precisaram “quebrar o vidro (das janelas) para tentar resgatar as pessoas”.

De acordo com o presidente do hotel, Sanga Ruangwattanakul, cerca de 20 mil pessoas eram esperadas para um evento de contagem regressiva de ano novo.

Investigações

A polícia da Tailândia está procurando três turistas suspeitos de envolvimento no incêndio no hotel The Ember, próximo à área de Khao San, em Bangkok. O incidente resultou na morte da médica brasileira Carolina Canales, de 24 anos, no domingo (29).

A secretária de turismo e esporte de Bangkok, Natthriya Thaweevong, informou que o governo tailândes irá pagar 1 milhão baht (o equivalente a R$ 181.240) por cada morte e 500 mil baht (equivalente a R$ 90.620) para cada ferido.

