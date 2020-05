Notas Brasil Médica que atuava no combate à pandemia morre no Recife

Por Redação O Sul | 1 de Maio de 2020

Uma médica que atuava no combate à pandemia do novo coronavírus morreu no Recife, vítima da doença Covid-19. De acordo com o Conselho Regional de Medicina de Pernambuco (Cremepe), ela foi a primeira profissional da categoria que trabalhava no enfrentamento à doença a morrer no estado.

