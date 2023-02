Geral Médicas são exoneradas após vídeo zombando de gritos de criança em hospital no Amazonas

Por Redação O Sul | 9 de fevereiro de 2023

As médicas têm 24 anos e se formaram em 2022 na Universidade do Estado do Amazonas (UEA), uma instituição pública. (Foto: Reprodução)

Duas médicas foram exoneradas do Hospital Raimunda Francisca Dineli da Silva, em Maués, no interior do Amazonas, após a divulgação de um vídeo em que aparecem zombando dos gritos de uma criança que aguardava atendimento.

O Conselho Regional de Medicina informou que está apurando o caso. Conforme a entidade, o processo de apuração vai seguir sob sigilo. “Informamos ainda que o Conselho de Medicina do Amazonas não compactua com este tipo de atitude e que trabalhamos diuturnamente em prol da ética e da boa medicina”, diz o conselho, em nota.

O conselho não informou se as médicas podem perder o registro profissional.

O vídeo foi publicado nas redes sociais pelas próprias médicas, Beatriz Almeida e Sofia Rodrigues Gonçalves, na terça-feira (7), e ganhou repercussão no município. Elas eram recém-contratadas para atuar no hospital de Maués.

Na gravação, Beatriz e Sofia aparecem durante o trabalho fazendo uma brincadeira com a situação de um paciente, que pode ser ouvido ao fundo gritando, aparentemente, desesperado ou com dor. A criança aguardava atendimento após ter sido atingida por um raio.

Elas se perguntam quem vai fazer o atendimento e comparam a situação do paciente à de uma pessoa sendo exorcizada.

De acordo com a prefeitura, apesar do susto, a criança, de 10 anos, deu entrada no Hospital Raimunda Francisca Dineli da Silva com ferimentos superficiais. Ela é moradora de Maués, e já foi liberada. O nome e o sexo da criança não foram divulgados.

De acordo com o Conselho Federal de Medicina (CFM), Sofia Rodrigues Gonçalves e Beatriz Afonso de Almeida receberam o registro no órgão no dia 5 de dezembro de 2022. O documento é exigido para exercer a profissão.

Sofia e Beatriz têm 24 anos e se formaram em 2022 na Universidade do Estado do Amazonas (UEA), uma instituição pública. O trabalho no Hospital Raimunda Francisca Dineli da Silva, em Maués, foi um dos primeiros das profissionais.

O que diz a prefeitura

Por meio de nota, a Prefeitura de Maués informou que determinou a imediata exoneração das profissionais de saúde envolvidas no episódio, que foi considerado lamentável pela administração pública do município.

Além de anunciar a demissão das duas médicas, a Prefeitura de Maués informou, por meio de nota, que considerou o episódio lamentável e que “repudia qualquer postura antiética e desumana dos profissionais de saúde”. As informações são do portal de notícias G1.

