Por Redação O Sul | 8 de junho de 2020

É muito curioso que o sistema de saúde mais antigo que se tem notícia em toda a história tenha se tornado uma grande tendência mundial por conta da internet e das redes sociais. É exatamente isso que acontece com a medicina ayurvédica, uma cultura milenar indiana cada vez mais popular em todo o planeta.

A estimativa é de que a ayurveda tenha surgido há cerca de 5 mil anos. Suas técnicas se aproximam muito de outra cultura indiana fortemente difundida no mundo: o yoga. Se a medicina tradicional ocidental se dá com o uso de remédios pontuais para tratamentos, a ayurveda funciona diferente, com um sistema que promete harmonizar corpo, mente e alma.

A medicina ayurvédica colabora para a saúde física e mental. Hoje em dia, a comunidade científica já considera a importância das tradições, buscando comprovações de alguns benefícios. O método envolve muitos fatores: mudanças na alimentação, meditação, terapia com aromas, uso de plantas medicinais, massagens, purificações e até a prática do yoga.

O método ayurveda divide os indivíduos em três grandes grupos, que são estipulados de acordo com características físicas e mentais, passando pelo metabolismo, estrutura muscular e comportamentos sociais. Esses grupos são conhecidos como doshas, e é a partir desta classificação que é definida a rotina alimentar de cada um dos “pacientes”. De acordo com a tradição, todos os doshas estão presentes dentro de cada indivíduo, e o objetivo da medicina é buscar a harmonia entre os três estilos.

A popularização da técnica também ajudou a incluir muitos ingredientes não tão convencionais na rotina alimentar de seus adeptos. Entre eles estão a cúrcuma, o óleo de girassol, a manteiga ghee, pimenta caiena e a masala kapha – uma mistura de diversas iguarias com poder terapêutico.

Assim como diversas outras formas de vida saudável, a ayurveda acabou sendo beneficiada pelas redes sociais. Lá, muitos influenciadores usaram sua fama para promover seus hábitos relacionados à tradição, popularizando suas práticas. Hoje, é possível encontrar terapeutas ayurvédicos em quase todos os lugares. A consolidação foi tanta que, em 2018, o Sistema Único de Saúde passou a oferecer várias das terapias utilizadas na ayurveda em todo o território nacional, sendo classificadas como terapias alternativas. Um ano antes, a própria ayurveda foi colocada na lista.

O crescimento repentino de uma medicina alternativa também causa preocupações em alguns médicos. Como a Ayurveda não é aprovada pelo Conselho Federal de Medicina, é importante alertar que apenas os médicos ayurvédicos, aqueles que são formados em Medicina e especialistas em Ayurveda, podem receitar ervas para tratamentos.

Hoje em dia, até mesmo na Índia, onde tudo começou, é preciso diploma para poder indicar os tratamentos. Por lá, o curso de medicina ayurvédica tem duração de cinco anos e meio. Já os outros tratamentos, como as massagens, podem ser indicados por qualquer terapeuta ayurvédico, título que não exige a formação em medicina.

