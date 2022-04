Geral Médico brasileiro passa mal e morre durante voo para lua de mel nas Ilhas Maldivas

Por Redação O Sul | 27 de abril de 2022

Médico Glauto e a esposa Lícia que se casaram no último sábado em Teresina. (Foto: Reprodução)

O Itamaraty afirmou que está acompanhando, por meio da Embaixada em Doha, o caso do médico oncologista Glauto Tuquarre, de 49 anos, que morreu em um avião, quando viajava em lua de mel com a esposa para Ilhas Maldivas, na madrugada de segunda-feira. Até esta quarta-feira, o corpo ainda permanecia no Catar, e a família aguardava o traslado.

Segundo o órgão, eles estão prestando toda a “assistência cabível, em conformidade com os tratados internacionais vigentes e com a legislação local”.

Em nota, enviada ao jornal O Globo, o Itamaraty esclareceu que em caso de falecimento de cidadão brasileiro no exterior, os consulados brasileiros poderão prestar orientações gerais aos familiares, apoiar seus contatos com autoridades locais e cuidar da expedição de documentos, como o atestado consular de óbito. Já o traslado dos restos mortais de brasileiros falecidos no exterior para o Brasil é decisão da família. Além disso, “não há previsão regulamentar e orçamentária para o pagamento do traslado com recursos públicos.”

Dores no peito

Glauto e a publicitária Licia Dutra Tuquarre, de 36 anos, se casaram no religioso no último sábado em Teresina, Piauí. O casal embarcou na noite de domingo do aeroporto de Guarulhos, São Paulo, em direção Doha, onde passariam uma noite antes de seguir para as Maldivas.

A caminho da capital do Catar, o médico começou a passar mal. De acordo com a família, o médico sentiu dores no peito e em seguida pediu ajuda a comissários de bordo. Ainda em voo ele foi atendido por dois outros médicos que viajavam no mesmo avião e que tentaram reanimá-lo. No entanto, el não resistiu.

Sem inquérito policial

Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Piauí, não será aberto inquérito policial uma vez que a morte se deu de causa natural e fora do país. A mulher já havia embarcado para o Brasil nesta quarta-feira. Já o corpo de Glauto ainda não havia sido liberado pelo Catar.

De acordo com os administradores da página profissional do médico, não havia informações sobre o velório pois eles aguardavam o translado do corpo de volta ao Brasil. É necessário o resultado do laudo que fica pronto em até 72 horas. As informações são do jornal O Globo.

