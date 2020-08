Médicos brasileiros relatam aprendizados com pacientes que venceram o coronavírus

Desde o registro do primeiro caso de Covid-19, mais de 2 milhões de brasileiros infectados pelo novo coronavírus conseguiram se recuperar. Essas pessoas viveram o susto do diagnóstico em plena pandemia. Já os profissionais de saúde que cuidaram desses pacientes experimentaram o desafio de combater um inimigo novo, desconhecido, e aprenderam muito.

Com 104 anos, Dona Ada desafiou a doença que já fez 100 mil vítimas fatais no Brasil. “Dona Ada ficou na UTI Covid. Quarenta dias internada, gravíssima, e venceu a Covid”, diz uma profissional da saúde.

São mais de 2 milhões de brasileiros que testaram positivo para Covid-19 e se recuperaram. Cada curado que sai do hospital deixa uma lição. “Nós aprendemos vários aspectos, que vão desde a capacidade de o vírus ser transmitido como que ele passa de pessoa para pessoa, as formas da gente evitar essa transmissão”, destaca Esper Kallás, infectologista.

“Você consegue acompanhar melhor o paciente que está de ambulatório. Como você ventila ele mais precocemente. A gente aprendeu também que muitos medicamentos não fazem efeito nenhum. Então, tem muito conhecimento novo, sim”, diz Tania Vergara, presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia- Rio.

Ouvimos os médicos que recebam os primeiros doentes. “Hoje nós sabemos que muitos dos nossos pacientes talvez não tivessem ido a óbito se nós soubéssemos tudo o que sabemos hoje, alguns meses depois”, destaca Margareth Dalcomo, pneumologista e pesquisadora da Fiocruz.

Há cinco meses, a Covid-19 era tratada como uma doença respiratória. Hoje já se sabe que o vírus vai além dos pulmões. Podendo afetar o coração, fígado, rins, sistema digestivo e o cérebro. “A razão que nós conhecemos hoje é que o vírus, o Sars-CoV-2¸que é o responsável pela Covid-19, ele se liga a um receptor, que é o receptor que a gente chama EK 2, e esse receptor está em todos esses locais”, diz Tania Vergara, presidente Sociedade Brasileira de Infectologia – Rio.

Para a presidente da Sociedade de Infectologia do Rio, a pandemia ensinou algo em especial por aqui: “A gente precisa ter sistema de saúde preparados para qualquer contingência, inclusive epidemias. Por que que Alemanha saiu bem? Porque ela tem o sistema de saúde preparado para qualquer coisa. Ela investe em ciência, investe em profissionais, investe em pesquisa. Aqui, nos últimos 15 anos, esse investimento só vem reduzindo, reduzindo. Improviso não combina com coisa bem-feita”.

A doença levou muitos profissionais de saúde. Quando foi infectada, a pneumologista entendeu melhor a solidão dos doentes: “Aqueles que não ficaram graves, no sentido de serem intubados, para esses pacientes, nós procuramos humanizar essa estadia nessa área tão fechada, deixando que eles ficassem com seus telefones celulares, de modo que eles pudessem ter algum contato com o mundo exterior”.

E o vírus também ensinou fora dos hospitais. As ruas estão cheias de pessoas usando máscaras. Ouvimos muito sobre a necessidade de higienizar as mãos, de manter a distância uns dos outros. Desde que a pandemia chegou ao Brasil, saúde virou assunto, assim como a doença. Reconhecemos os principais sintomas, sabemos dos riscos, e os médicos dizem que ainda temos o que aprender.

“Quando alguém me pergunta – é o momento de fazer festa? Não. Não é o momento de fazer festa alguma. Qualquer reunião que tenha mais de 10 ou 15 pessoas representa risco, considerando o fato de que a doença transmite para outras pessoas mesmo quando a pessoa doente não tem sintomas”, afirma Margareth Dalcomo, pneumologista e pesquisadora da Fiocruz.

“Nós temos uma quantidade muito grande de pessoas que morreram. Muitos perderam familiares e amigos. Essa tragédia vai deixar uma cicatriz, mas vai fazer com que todos os países – inclusive o Brasil – repensem as formas com que eles devem enfrentar novas pandemias”, diz Esper Kallás, infectologista.