A Odebrecht deu o pontapé inicial para se desfazer de todas as suas ações na Braskem, uma das maiores empresas do setor petroquímica da América Latina. A construtora tem 50,1% do capital votante da companhia. A Petrobras, dona de 47% da companhia, já sinalizou que pretende se desfazer dos papéis. Mês passado, o presidente da estatal, Roberto Castello Branco, disse que espera chegar a uma solução com a Odebrecht em seis meses para iniciar o processo de venda de suas ações na Braskem.

Em comunicado, a Braskem disse que recebeu correspondência da Odebrecht. “A Braskem vem comunicar que recebeu correspondência enviada por sua acionista controladora, Odebrecht, informando que, em cumprimento a compromissos assumidos com credores concursais e extraconcursais, deu início aos atos preparatórios para estruturar um processo de alienação privada de até a totalidade da participação de sua titularidade na Companhia”. A empresa não fez menção à Petrobras no comunicado.

Gigante petroquímica tem valor de mercado de R$ 16,7 bilhões na Bolsa de Valores. Segundo o comunicado, a Odebrecht adotará “as providências necessárias para organizar um processo dessa natureza, com o apoio de assessores legais e financeiros”. A intenção, segundo fontes, é vender as ações em uma operação na Bolsa de Valores, chamada de follow-on, ou buscar um sócio privado interessado em comprar a companhia. A empresa faz parte da lista de desinvestimentos da Petrobras, junto com outras companhias como a Gaspetro.

No segundo trimestre, a empresa registrou prejuízo líquido de R$ 2,47 bilhões por conta da provisão de R$ 1,6 bilhão referente a uma acidente ocorrido em Alagoas e pelo impacto da variação cambial, com a queda do real frente ao dólar, sobre a exposição líquida no montante de US$ 2,8 bilhões. Por outro lado, a geração de caixa operacional, medida pelo Ebtida, ficou em R$ 1,66 bilhão no segundo trimestre, resultado 26% maior que o do trimestre anterior e 2% superior ao do mesmo período do ano passado.

A companhia fará no dia 24 de agosto Assembleia Geral Extraordinária para substituir parte dos membros efetivos do Conselho de Administração.

Magazine Luiza

O Magazine Luiza anunciou a aquisição do Canaltech e da plataforma Inloco Media. A empresa entra agora, portanto, no ramo de geração de conteúdo e reforça o investimento em publicidade. O passo é estratégico para se aproximar de concorrentes globais. “A Amazon e o Alibaba são fortes em publicidade digital. É claro que também miramos nesse alvo”, diz Bernardo Leão, diretor de marketing do Magazine Luiza e responsável pelo Magalu Ads.

Ele diz que as aquisições são voltadas para aumentar o tráfego do marketplace do Magalu. A empresa já tinha parcerias com o Canaltech anteriormente, o que facilitou as conversas. O site fazia resenha de produtos e havia acordo de comissão para itens comprados por meio dos links de anúncio do portal. Agora, as lojas parceiras da varejista poderão fazer propagandas de maneira facilitada neste canal.

“A independência do Canaltech continua. O que ganhamos foram os 24 milhões de visitantes únicos, aumentamos o nosso tráfego”, diz Leão. Outra vantagem é a base de dados que a varejista agregou ao seu negócio. “Agora, podemos encontrar o cliente para os nossos sellers e mandar a publicidade diretamente para quem se interessa por aquilo”, complementa.

O Magazine Luiza não divulga os valores da aquisição, mas fica claro que a compra foi possível graças à solidez de caixa que a empresa apresentou durante a pandemia. “Entramos bem na crise”, diz Leão. A companhia terminou o primeiro trimestre com R$ 4,6 bilhões em caixa.