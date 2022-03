Inter Medina analisa como “dura derrota” eliminação precoce do Inter na Copa do Brasil

Por Andrei Severo * | 4 de março de 2022

Após a eliminação colorada na Copa do Brasil, o técnico do Inter Cacique Medina falou em entrevista coletiva Foto: Ricardo Duarte / S.C.Internacional Foto: Ricardo Duarte / S.C.Internacional

Após a precoce eliminação do Inter na Copa do Brasil, para o Globo-RN, o técnico Alexander ‘Cacique’ Medina falou em entrevista coletiva. Por conta de problemas com a conexão de internet no estádio Barretão, a imprensa não pôde ter um contato direto com o treinador, que acabou tendo suas falas gravadas pela assessoria do clube gaúcho.

Medina se mostrou muito surpreso, além de insatisfeito com a atuação de seus jogadores: “Foi uma derrota dura. Ninguém esperava. Nem a direção, nem a comissão técnica e nem os jogadores. Não estava nos nossos planos. Foi um jogo muito ruim. Nada do que treinamos aconteceu. Temos que trabalhar”.

Apesar do duro golpe na competição nacional, Medina falou sobre o tempo de trabalho que tem até aqui no colorado. “É um trabalho que começou a um pouco mais de 40 dias e está passando por algumas reformulações”. E se responsabilizou pela eliminação: “Nos sentimos responsáveis pela derrota. Mas estamos trabalhando duramente para que a situação melhore”.

Questionado se estava preparado para assumir um clube com o tamanho do Inter, o técnico Cacique Medina demonstrou irritação com a pergunta, e rebateu: “Essa pergunta não da nem pra responder. Já treinei o Nacional e o Talleres que são times muito grandes. Prefiro não responder”.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

