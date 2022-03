Inter Barcellos pede desculpas ao torcedor colorado por eliminação e promete mudanças

Por Andrei Severo * | 4 de março de 2022

O presidente colorado falou em entrevista coletiva após a eliminação do Inter para o Globo-RN na Copa do Brasil Foto: Ricardo Duarte / S.C.Internacional Foto: Ricardo Duarte / S.C.Internacional

A Copa do Brasil acabou cedo para o Inter. Após a eliminação e derrota colorada por 2 a 0 para o Globo-RN, o presidente colorado Alessandro Barcellos falou em entrevista coletiva. A entrevista acabou sendo gravada pelo clube gaúcho por problemas de conexão na internet no estádio Barretão.

O dirigente colorado iniciou sua fala pedindo desculpas ao torcedores colorados: “Pelo vexame que fizemos aqui. É inadmissível que tenhamos um desempenho tão ruim assim”. E prometeu mudanças: “A gente precisa acertar as coisas. O que vimos hoje aqui nos coloca em uma situação necessária para que tenhamos que nos reunir para acertar as coisas”.

Além do plantel, Alessandro Barcellos também foi pauta nas críticas dos torcedores, por conta da tão prometida reformulação no elenco. Sobre o tema, o presidente respondeu: “Eu não vou hoje individualizar. A análise deve ser coletiva. Esse plantel foi montado a partir de avaliações e comparações com o mercado e a situação do clube”.

Com a eliminação, o técnico Cacique Medina balançou fortemente no cargo, podendo ser desligado ainda nesta sexta-feira. Sobre a escolha de mais um treinador estrangeiro, Alessandro Barcellos completou: “Eu não vou entrar nesse assunto outra vez. Se trata de avaliar trabalhos e não a nacionalidade do técnico”.

Sobre a possibilidade da demissão do treinador uruguaio, Barcellos não descartou: “Como eu disse, são vários aspectos. E eles precisam ser mudados. Isso envolve uma imersão forte do corpo técnico junto com o departamento de futebol para que a gente não erre. Nosso planejamento sofreu um baque e precisamos trabalhar para que a gente volte a vencer”.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

