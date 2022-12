Brasil Mega da Virada: veja a probabilidade de acertar as seis dezenas com uma aposta simples

Por Redação O Sul | 30 de dezembro de 2022

O prêmio do concurso especial deste ano é o maior da história da Mega-Sena. (Foto: Caixa Econômica Federal/Divulgação)

O concurso 2.550 da Mega da Virada pode pagar R$ 500 milhões para quem acertar as seis dezenas. O valor é o maior da história do concurso. Mas você sabe quais são as chances de levar essa bolada com uma aposta simples? Aproximadamente uma em 50 milhões, segundo dados da Caixa.

“Seria basicamente 50 vezes mais fácil ser atingido por um raio do que ganhar na Mega-Sena”, aponta o matemático Diego Marques professor da Universidade de Brasília.

Segundo o acadêmico, a probabilidade, em média, de uma pessoa ser atingida por um raio seria em torno de um para um milhão.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Para quem optar na aposta simples, com seis dezenas, com o preço de R$ 4,50, a chance de acertar a sena é de 1 em 50.063.860. Na quina, a probabilidade vai para 1 em 154.518. Já para quadra, a possibilidade é de 1 em 2.332. Já para uma aposta com 15 dezenas, com o preço de R$ 22.522,50, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 10.003. Por isso, quanto maior o valor de aposta, maior a probabilidade de conquistar o prêmio.

Uma das estratégias usadas por quem deseja ter mais chances de acertar a sena é procurar quais são as dezenas mais sorteadas dos concursos especiais.

Entre concursos da Mega da Virada, por exemplo, o número 10 é o mais sorteado, segundo a Caixa. A dezena foi sorteada quatro vezes desde o início do concurso especial, em 2009.

Em segundo lugar, há um empate entre quatro dezenas: 03, 05, 20 e 36. Cada uma foi sorteada três vezes.

Compras

Com esse dinheiro do prêmio, seria possível comprar carros de luxo, mansões e até mesmo ilhas inteiras no Brasil.

Para se ter uma ideia, em abril desse ano, era colocada à venda uma mansão de 2.500 m² no Leblon, Zona Sul do Rio, com vista para o Cristo Redentor no valor de R$ 220 milhões. A propriedade era, então, a casa mais cara do Brasil, contando com seis suítes, garagem com vaga para 15 carros, piscinas e diversos itens de luxo.

Com o valor do prêmio da Mega da virada, seria possível comprar duas mansões como essa, e ainda sobraria cerca de R$ 60 milhões.

Até mesmo uma ilha pode ser comprada com o valor desse prêmio. Na verdade, várias delas. À venda em um site especializado, uma ilha de quase 80 mil metros quadrados, entre a cidade de Mangaratiba e a Restinga de Marambaia, está à venda por cerca de R$ 18,2 milhões. Com o dinheiro da premiação da Mega-sena da virada, seria possível comprar 27 ilhas com esse mesmo valor e ainda sobraria R$ 500 mil. Para se ter uma ideia, além das duas propriedades construídas no local, há ainda quatro praias, além de farta fauna e flora. Se o vencedor for apaixonado por carros, é possível comprar uma verdadeira frota para estacionar na garagem. Dá para comprar, inclusive, o carro mais caro do mundo, o Boat Tail, feito sob encomenda e com acabamento de luxo na cabine, segundo o site especializado Motor1. Com o valor do prêmio é possível comprar três veículos desse modelo (avaliado em mais de R$ 142 milhões) e ainda sobraria mais de R$ 74 milhões. O valor estimado, porém, não foi confirmado pela Rolls-Royce, fabricante de veículos de luxo e responsável pelo desenvolvimento do Boat Tail.

