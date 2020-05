Brasil Mega-Sena acumula e poderá pagar R$ 80 milhões

Por Redação O Sul | 7 de Maio de 2020

As dezenas sorteadas foram: 20 - 27 - 41 - 54 - 56 - 58. Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil As dezenas sorteadas foram: 20 - 27 - 41 - 54 - 56 - 58. (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2259 da Mega-Sena, realizado na noite desta quinta-feira (7) em São Paulo. O prêmio, que estava em R$ 56 milhões, acumulou. Para o próximo concurso, sábado (9), o prêmio poderá ser de R$ 80 milhões. As dezenas sorteadas foram: 20 – 27 – 41 – 54 – 56 – 58.

Conforme a Caixa Econômica Federal, 31 apostas acertaram a quina e levarão pouco mais de R$ 99 mil cada uma. A quadra teve 3.356 apostas ganhadoras, que receberão aproximadamente R$ 1.315. A arrecadação total foi superior a R$ 53 milhões.

Para tentar levar os R$ 80 milhões no próximo concurso, é preciso fazer as apostas até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio em qualquer lotérica do País. A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 4,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta – e maiores as chances.

