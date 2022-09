Geral Mega-Sena acumula e prêmio do próximo sorteio deve chegar a 200 milhões de reais

Por Redação O Sul | 24 de setembro de 2022

O próximo concurso (2.524) será sorteado na quarta-feira (28). (Foto: Agência Brasil)

O sorteio do concurso 2.523 da Mega-Sena foi realizado na noite deste sábado (24). Ninguém acertou as seis dezenas, acumulando o prêmio principal pela décima terceira vez seguida. Veja as dezenas sorteadas: 01 – 10 – 27 – 36 – 37 – 45. O valor estimado do próximo sorteio, que será na quarta-feira (28), pode chegar a R$ 200 milhões, o maior em sorteios regulares de 2022, segundo a Caixa Econômica Federal.

