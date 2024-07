Brasil Mega-Sena acumula pela 6ª vez e prêmio vai a R$ 61 milhões

Por Redação O Sul | 21 de julho de 2024

Os números sorteados foram: 04-13-18-42-52-53. (Foto: Agência Brasil)

Ninguém acertou todas as dezenas do concurso nº 2.751 da Mega-Sena, realizado em São Paulo na noite de sábado (20). Com isso, o prêmio principal acumulou pela sexta vez consecutiva, chegando a R$ 61 milhões para o sorteio desta terça (23). Números contemplados: 04-13-18-42-52-53. Já a quina teve 60 vencedores, cada um a receber R$ 60 mil. As apostas podem ser efetuadas nas agências lotéricas, site e aplicativo da Caixa Federal.

2024-07-21