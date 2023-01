Brasil Mega-Sena acumula e vai a R$ 12,5 milhões

Por Redação O Sul | 7 de janeiro de 2023

(Foto: Agência Brasil)

Ninguém acertou as seis dezenas contempladas no concurso 2.552 da Mega-Sena, realizado na noite desse sábado (7), em São Paulo (SP). Os números sorteados foram: 05 – 24 – 25 – 33 – 38 – 41. Desta forma, o prêmio principal acumulou pela segunda vez no ano e deve chegar a R$ 12,5 milhões no sorteio desta terça (10), segundo a Caixa Econômica Federal.

