Por Redação O Sul | 7 de janeiro de 2023

Cerca de 85% dos brasileiros entendem que o ano que começa será melhor que 2022. (Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil)

Mesmo em um ano que já prevê turbulências para a conjuntura econômica, social e de meio ambiente em todo o mundo, o Brasil figura em primeiro lugar no ranking de países mais otimistas em relação a 2023. É o que aponta um levantamento realizado pelo instituto Ipsos.

A pesquisa “Global Advisor – Predictions 2023”, realizada com 36 países, indica que 85% dos brasileiros entendem que o ano que começa será melhor que 2022 – uma alta de 3 pontos percentuais em relação ao levantamento feito ao final de 2021. O Brasil empata com o México nesse quesito.

“O otimismo do brasileiro é um fator histórico e vem melhorando consistentemente desde o início do 2º semestre, e isso impacta nas perspectivas futuras”, explica Marcos Calliari, CEO do instituto Ipsos.

“Além disso, uma mudança de administração federal também quase sempre traz otimismo – é histórico. Assim, nesse momento, o brasileiro está imaginando que o futuro será melhor”, explicou.

Na sequência, estão as populações da China, com 83%, e Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita, empatadas com 82%. Na outra ponta, Japão (36%), Bélgica (44%) e França (44%) estão entre os menos otimistas em relação a 2023.

Na contramão

O otimismo do Brasil vai na contramão do restante do mundo. Segundo Calliari, são dois fatores que justificam essa diferença de expectativas. “O primeiro é que a inflação brasileira foi reduzida ao longo de três meses em sequência, inclusive com deflação. As expectativas com relação aos aumentos de preços foram reduzidas, o que é refletido nessa pesquisa”, explica ele.

No resto do mundo, aconteceu o contrário, à medida que o aumento de preços foi consistente ao longo do último semestre do ano passado.

Outro fator que explica a confiança destoante dos brasileiros é o “ineditismo do fenômeno de inflação em alguns países da América do Norte, Europa e Ásia, para gerações que nunca viveram esses níveis”.

“É natural que com esse cenário, as preocupações sejam maiores, relativamente. Além disso, temos uma guerra em andamento em território europeu, o que causa pessimismo no resto do mundo.”

A média entre os países indica que o mundo, em relação a 2021, ficou mais pessimista: a porcentagem dos que dizem esperar um ano melhor ficou em 65%, ante 77% no levantamento anterior. É o menor patamar em 10 anos.

Economia

O instituto Ipsos também consultou os entrevistados sobre previsões econômicas. Entre os brasileiros, 50% acreditam que a inflação do país será maior em 2023 do que foi no ano passado. A confiança coloca o Brasil em último lugar no ranking.

No outro extremo, a África do Sul lidera entre os 36 países, com 91% dos entrevistados acreditando que a taxa inflacionária irá aumentar. No mundo, a média é de 75%.

O Brasil continua na última colocação do levantamento quando o assunto é desemprego: cerca de 41% da população acredita que mais brasileiros ficarão desempregados no ano que se inicia. A África do Sul também lidera nesse quesito, com 88%, enquanto a média mundial fica em 68%.

