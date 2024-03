Brasil Mega-Sena acumula novamente e prêmio vai a R$ 185 milhões

Por Redação O Sul | 29 de fevereiro de 2024

Os números sorteados foram: 07 - 20 - 22 - 29 - 41 - 58. Foto: ABr Os números sorteados foram: 07 - 20 - 22 - 29 - 41 - 58. (Foto: ABr) Foto: ABr

O resultado da Mega-Sena 2694 com prêmio de R$ 133.185.888,18 milhões foi divulgado nessa quinta-feira (29), em São Paulo (SP), e ninguém acertou as seis dezenas. Com isso, o prêmio acumulado vai a R$ 185 milhões no próximo sorteio que será realizado neste sábado (2). Os números sorteados foram: 07 – 20 – 22 – 29 – 41 – 58. As 152 apostas que cravaram cinco dezenas vão receber R$ 45.680,09 cada uma.

