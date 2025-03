Brasil Mega-Sena: aposta única leva prêmio de R$ 41 milhões

Por Redação O Sul | 1 de março de 2025

Veja os números sorteados: 09 - 24 - 27 - 36 - 43 - 54. (Foto: EBC)

Uma aposta realizada em São Miguel do Araguaia (GO) acertou sozinha as seis dezenas do concurso nº 2.835 da Mega-Sena, realizado em São Paulo na noite deste sábado (1º). O prêmio é de R$ 41,7 milhões. Outras 93 apostas acertaram a quina (R$ 35,5 mil cada) e 7.828 a quadra (R$ 603,29). Números contemplados: 09, 24, 27,36, 43 e 54. Para o sorteio desta terça-feira (4), o valor é de R$ 3,5 milhões.

