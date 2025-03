Brasil Em evento de posse do novo líder do Uruguai, Lula se encontra com outros colegas da América Latina e com o presidente da Alemanha

Por Redação O Sul | 1 de março de 2025

Lula com Yamandu Orsi, Gustavo Petro e Gabriel Boric na Embaixada brasileira em Montevidéu. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

Em Montevidéu para participar da cerimônia de posse de Yamandú Orsi como presidente do Uruguai, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu na sexta-feira e no sábado com líderes latino-americanos e com Luisa González, candidata à presidência do Equador. Ele também se encontrou com o presidente da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier.

A defesa da democracia e do multilateralismo foi a principal bandeira do governante brasileiro. Ele havia interrompido em dezembro as viagens internacionais, devido a recomendações médicas.

E meio à complexidade da agenda internacional, causada pela volta de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos, Lula e Steinmeier falaram sobre a importância de os países da América Latina e da União Europeia atuarem juntos, em defesa da democracia e do multilateralismo.

Em suas redes sociais, Lula escreveu que a Alemanha é “um parceiro essencial do Brasil na promoção do acordo Mercosul-União Europeia, no esforço de combate à mudança do clima e em prol do sucesso da COP30”.

Já com a candidata de esquerda equatoriana, a reunião, realizada a pedido de Luisa González, serviu para uma discussão sobre o contexto político na América do Sul. Ele disse esperar que as eleições no segundo turno no Equador “transcorram de forma pacífica e dentro da normalidade, e que a vontade do povo equatoriano prevaleça”.

Encontro com líderes vizinhos

Na noite de sexta-feira, Lula havia oferecido um jantar para os presidentes do Chile, Gabriel Boric, da Colômbia, Gustavo Petro, e do Uruguai. Após a reunião entre com três líderes da esquerda sul-americanos, Lula disse que foi um “encontro histórico para fortalecer a democracia”.

A posse de Orsi foi o último compromisso de Lula no país vizinho. Para o governo brasileiro, o novo presidente uruguaio deve ser comemorada, pois significa ganhar um aliado no Mercosul, em uma contraposição de forças com o argentino Javier Milei.

Lula também reencontrou o amigo e aliado José “Pepe” Mujica, ex-presidente do Uruguai. “Mujica é uma daquelas pessoas que estão acima da média dos seres humanos. E eu tenho um profundo amor e respeito por esse companheiro”, escreveu Lula nas redes sociais.

Novo presidente

Político de esquerda eleito pela Frente Ampla, Yamandú Orsi governará o Uruguai pelos próximos cinco anos, até o começo de 2030. Durante o evento de posse, que aconteceu em Montevidéu, Lula disse que manterá com Orsi o mesmo tipo de tratamento que teve com Mujica.

A gestão de Orsi dará a Lula um novo aliado regional, em especial no Mercosul, bloco que também é formado por Argentina e Paraguai. Os dois se encontraram em novembro de 2024, quando os dois defendem a integração regional e a relação com países europeus. (O Globo)

