Por Redação O Sul | 30 de março de 2022

A aposta mínima custa R$ 4,50 e pode ser realizada também pela internet até 19h. Foto: CEF/Divulgação A aposta mínima custa R$ 4,50 e pode ser realizada também pela internet até 19h. (Foto: CEF/Divulgação) Foto: CEF/Divulgação

O concurso 2.467 da Mega-Sena pode pagar um prêmio de R$ 110 milhões para quem acertar as seis dezenas. O sorteio ocorre às 20h desta quarta-feira (30) no Espaço Loterias Caixa, no terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo. A aposta mínima custa R$ 4,50 e pode ser realizada também pela internet até 19h.

Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena no sorteio realizado no sábado (26). As dezenas sorteadas foram 02,03,13, 20, 53 e 54. A Quina teve 156 apostas vencedoras e cada uma levará R$ 42.402. Outros 10.583 apostas acertaram quatro dezenas e receberão prêmio de R$ 892.

