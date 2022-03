Política Victor Godoy Veiga é nomeado ministro interino da Educação

Por Redação O Sul | 30 de março de 2022

Godoy era secretário-executivo do MEC desde julho de 2020

Com a saída de Milton Ribeiro, o MEC (Ministério da Educação) será comandado interinamente por Victor Godoy Veiga. Ele era secretário-executivo da pasta desde julho de 2020, mesmo período em que Ribeiro assumiu o comando do órgão.

A nomeação de Godoy como ministro interino foi publicada na edição desta quarta-feira (30) do Diário Oficial da União. Ribeiro deixou o ministério após uma polêmica envolvendo o repasse de verbas do MEC a municípios escolhidos por dois pastores.

Antes de ser convidado para assumir a secretaria-executiva do MEC, Godoy fez carreira como auditor federal de finanças e controle da CGU (Controladoria-Geral da União), onde trabalhou de 2004 a 2020.

De acordo com o currículo de Godoy no site do Ministério da Educação, ele se formou em Engenharia de Redes de Comunicação de Dados pela Universidade de Brasília, em 2003, e possui duas pós-graduações.

A primeira foi em Altos Estudos em Defesa Nacional pela Escola Superior de Guerra, de 2018, e a segunda, em Globalização, Justiça e Segurança Humana pela Escola Superior do Ministério Público em parceria com instituições internacionais da Alemanha e da África do Sul.

