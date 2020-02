Brasil Mega-Sena volta a acumular e prêmio principal vai a R$ 200 milhões

Por Redação O Sul | 22 de fevereiro de 2020

Próximo sorteio está marcado para esta quarta-feira. (Foto: EBC)

Nenhuma aposta acertou todas as seis dezenas do concurso 2.236 da Mega-Sena, realizado na noite desse sábado. Com isso, o prêmio principal acumulou pela décima-sexta vez, chegando a R$ 200 milhões, um dos maiores valores já oferecidos nos sorteios regulares da modalidade. As dezenas contempladas foram 07, 20, 38, 43, 45 e 53. O próximo concurso está marcado para a quinta-feira (27).

