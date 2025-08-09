Brasil Mega-Sena pode pagar até R$ 9 milhões neste sábado

Por Redação O Sul | 9 de agosto de 2025

A aposta mínima custa R$ 6 e exige a escolha de seis dezenas. Foto: ABr A aposta mínima custa R$ 6 e exige a escolha de seis dezenas. (Foto: ABr) Foto: ABr

A Caixa Econômica Federal sorteia, neste sábado (9), prêmio de R$ 9 milhões no concurso 2.899 da Mega-Sena. Os apostadores podem registrar suas apostas em casas lotéricas de todo o Estado ou pelo site oficial da estatal.

A aposta mínima custa R$ 6 e exige a escolha de seis dezenas. O jogador pode fazer a aposta presencialmente nas lotéricas ou pela internet. Para apostar online, o interessado deve ser maior de 18 anos, ter cadastro no site da Caixa e informar um cartão de crédito válido. O portal aceita apostas em dispositivos móveis e computadores.

