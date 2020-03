Brasil Mega-Sena pode pagar R$ 1 milhão nesta quarta, o prêmio mais baixo do ano

Por Redação O Sul | 25 de março de 2020

As apostas podem ser feitas até as 19h Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O concurso 2.246 da Mega-Sena pode pagar R$ 1 milhão nesta quarta-feira (25), segundo a Caixa Econômica Federal.

Esse é o prêmio mais baixo do ano. As apostas podem ser feitas pela internet ou nas agências lotéricas até as 19h.

No último sorteio, realizado no sábado (21), uma aposta de Goiás faturou R$ 15,1 milhões. Os números sorteados foram: 11, 14, 15, 18, 33 e 34.

