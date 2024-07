Brasil Mega-Sena pode pagar R$ 21 milhões nesta terça-feira

Por Redação O Sul | 16 de julho de 2024

O último concurso da Mega-Sena, realizado no sábado, não teve ganhador Foto: Agência Brasil O último concurso da Mega-Sena, realizado no sábado, não teve ganhador. (Foto: ABr) Foto: Agência Brasil

O concurso 2.749 da Mega-Sena pode pagar R$ 21 milhões nesta terça-feira (16), segundo a Caixa Econômica Federal. O sorteio ocorre às 20h, em São Paulo.

As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio nas agências lotéricas ou pela internet. O bilhete mínimo, com seis números, custa R$ 5.

Se um apostador faturar o prêmio principal sozinho e aplicar o dinheiro na poupança, receberá mais de R$ 120 mil em rendimentos apenas no primeiro mês.

O último concurso da Mega-Sena, realizado no sábado (13), não teve ganhador. Os números sorteados foram: 19, 32, 43, 46, 50 e 52.

