18 de abril de 2022

Somente uma aposta acertou as seis dezenas da Mega-Sena e levará sozinho o prêmio de R$ 66.733.761,74. O jogo vencedor foi feito em Guarulhos (SP). As seis dezenas do concurso 2.472 da Mega-Sena foram sorteadas na noite de sábado. Veja as dezenas sorteadas: 05 – 13 – 18 – 23 – 35 – 36. O próximo concurso (2.473) será na quarta (20). O prêmio é estimado em R$ 3 milhões.

