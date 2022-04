Notas Brasil Bovespa fecha em queda com Fed e guerra na Ucrânia no radar

Por Redação O Sul | 6 de abril de 2022

O Ibovespa, principal índice de ações da bolsa de valores de São Paulo, fechou em queda nesta terça (5), com temores de um aperto monetário mais agressivo pelo banco central norte-americano e diante de perspectivas de novas sanções à Rússia. O Ibovespa recuou 1,97%, aos 118.885 pontos. Passou a acumular queda de 0,93% no mês. No ano, no entanto, o ganho é de 13,42%.

