Terça-feira, 19 de agosto de 2025
Por Redação O Sul | 19 de agosto de 2025
As apostas podem ser feitas até as 19h nas agências lotéricas ou pela internetFoto: Agência Brasil
O concurso 2.903 da Mega-Sena pode pagar R$ 65 milhões nesta terça-feira (19), segundo a Caixa Econômica Federal. O sorteio ocorre às 20h, em São Paulo.
As apostas podem ser feitas até as 19h nas agências lotéricas ou pela internet. O bilhete mínimo, com seis números, custa R$ 6.
Se um apostador faturar o prêmio principal sozinho e aplicar o dinheiro na poupança, receberá cerca de R$ 430 mil em rendimentos no primeiro mês.
O último concurso da Mega-Sena, realizado na noite de sábado (16) na capital paulista, não teve ganhador. Os números sorteados foram: 08, 21, 22, 42, 45 e 48