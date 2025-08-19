Terça-feira, 19 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Brasil Mega-Sena pode pagar R$ 65 milhões nesta terça-feira

Por Redação O Sul | 19 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

As apostas podem ser feitas até as 19h nas agências lotéricas ou pela internet

Foto: Agência Brasil
As apostas podem ser feitas até as 19h nas agências lotéricas ou pela internet. (Foto: Agência Brasil)

O concurso 2.903 da Mega-Sena pode pagar R$ 65 milhões nesta terça-feira (19), segundo a Caixa Econômica Federal. O sorteio ocorre às 20h, em São Paulo.

As apostas podem ser feitas até as 19h nas agências lotéricas ou pela internet. O bilhete mínimo, com seis números, custa R$ 6.

Se um apostador faturar o prêmio principal sozinho e aplicar o dinheiro na poupança, receberá cerca de R$ 430 mil em rendimentos no primeiro mês.

O último concurso da Mega-Sena, realizado na noite de sábado (16) na capital paulista, não teve ganhador. Os números sorteados foram: 08, 21, 22, 42, 45 e 48

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Brasil

Projeto Bota-Fora atende 15 comunidades nesta semana em Porto Alegre
Expointer terá a participação de 6.696 animais
https://www.osul.com.br/mega-sena-pode-pagar-r-65-milhoes-nesta-terca-feira-4/ Mega-Sena pode pagar R$ 65 milhões nesta terça-feira 2025-08-19
Deixe seu comentário

Últimas

Economia Inflação para o consumidor recua em Porto Alegre na segunda semana deste mês
Polícia Justiça gaúcha concede mais de 37 mil medidas protetivas para mulheres vítimas de violência no primeiro semestre deste ano
Agro Expointer terá a participação de 6.696 animais
Porto Alegre Projeto Bota-Fora atende 15 comunidades nesta semana em Porto Alegre
Política Ministro Alexandre de Moraes define prazo para que núcleo 4 da trama golpista apresente suas alegações finais
Política Brasil entrega resposta ao governo Trump, defende o Pix, a soberania do Supremo, e diz que não adota práticas desleais no comércio
Política “Moraes é tóxico para empresas e indivíduos que queiram fazer negócios com os Estados Unidos”, escreve a Embaixada dos EUA no Brasil
Rio Grande do Sul Obras em nove rodovias estaduais do Rio Grande do Sul devem alterar o trânsito nesta semana
Mundo Líderes europeus insistem em cessar-fogo imediato entre Rússia e Ucrânia
Brasil Supremo valida lei que permite devolução de valores pagos na conta de luz. Consumidor tem 10 dias para pedir dinheiro de volta
Pode te interessar

Política Ministro Alexandre de Moraes define prazo para que núcleo 4 da trama golpista apresente suas alegações finais

Notícias Governo Trump rebate decisão de Dino no Supremo: “Nenhuma Corte pode invalidar sanções dos Estados Unidos”

Política Ministro Barroso, presidente do Supremo, nega antecipar aposentadoria: “Estou feliz da vida”

Política Ex-ministro Ciro Gomes acusa prefeita de recrutar “moças pobres para serviço sexual sujo” de Camilo Santana, atual ministro da Educação