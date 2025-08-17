Porto Alegre Projeto Bota-Fora atende 15 comunidades de Porto Alegre nesta semana

Por Redação O Sul | 17 de agosto de 2025

Serviço atende mais de 230 comunidades em situação de vulnerabilidade a cada ciclo. (Foto: Cristine Rochol/PMPA)

O projeto Bota-Fora, promovido pelo DMLU (Departamento Municipal de Limpeza Urbana), ocorre desta terça-feira (19), até a quinta-feira (21), em 15 comunidades de Porto Alegre. A ação é realizada a partir das 8h e tem o objetivo de colaborar com o descarte correto de resíduos que não são recolhidos pelas coletas regulares.

Podem ser dispostos eletrodomésticos, móveis quebrados, colchões, dentre outros objetos volumosos. Isso evita que o material descartado irregularmente obstrua arroios, bocas de lobo e cause alagamentos. A cada ciclo, o projeto atende mais de 230 comunidades em situação de vulnerabilidade social.

Os moradores devem colocar os materiais em frente às residências na noite anterior, ou até as 7h30 do dia do Bota-Fora. A divulgação do serviço é feita por meio de cartazes colocados em unidades de saúde, mercados, escolas, bares e associações de bairro.

O diretor-geral do DMLU, Carlos Alberto Hundertmarker, enfatiza o papel da população na continuidade do programa. “Em cada pessoa, reside o poder transformador no combate ao descarte irregular. Quando cada um assume a responsabilidade de destinar seus resíduos corretamente, estamos preservando nossa cidade e fortalecendo uma cadeia que gera emprego e renda. Por isso, reforçamos o apelo para que a população utilize os serviços disponibilizados. Contamos com todos para manter Porto Alegre mais limpa, justa e sustentável”, destaca.

Programação por comunidades*:

Terça-feira, 19: Coema (Restinga), Vicente Monteggia (Nonoai), Chapéu do Sol (Chapéu do Sol), Anlok (Vila Nova), Campos do Cristal (Vila Nova) e Chapatral (Campo Novo);

Quarta-feira, 20: Montepio (Mário Quintana), Jardim Protásio Alves 1 (Mário Quintana), Coop. Santo Antônio (Humaitá), Arco Íris (Humaitá) e Núcleo Esperança (Restinga);

Quinta-feira, 21: São Carlos (Lomba do Pinheiro), Dona Teodora (Humaitá), Eucalipto (Mário Quintana) e Juliano Moreira (Centro).

*O DMLU esclarece que o programa Bota-Fora é realizado em comunidades. Os bairros são colocados entre parênteses para facilitar a localização.

Ecopontos

Além do Bota-Fora, o descarte desses materiais pode ser feito diretamente em uma das UDC (Unidades de Destino Certo) do DMLU. As UDCs, também chamadas de Ecopontos, recebem madeira, móveis velhos e entulhos e estão estrategicamente distribuídas pela cidade.

Para quem tem dificuldade de deslocamento até uma das unidades, ainda há a opção de contratar o serviço de coleta especial, com o orçamento feito pelo sistema de atendimento da prefeitura, o 156. Para consultar as próximas comunidades a serem atendidas pelo segundo ciclo do Bota-Fora em 2025, clique aqui.

*O cronograma do serviço foi atualizado pela Diretoria de Gestão e Educação Ambiental do DMLU a partir de 5 de agosto, de forma a otimizar a execução semanal do programa. Assim, as comunidades pertencentes à região Sul passarão a ser atendidas às terças-feiras, em vez de quintas-feiras, como estava previsto no calendário anterior.

O DMLU integra a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos.

