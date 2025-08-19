Agro Expointer terá a participação de 6.696 animais

19 de agosto de 2025

A 48ª Expointer ocorrerá de 30 de agosto a 7 de setembro no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini A 48ª Expointer ocorrerá de 30 de agosto a 7 de setembro no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. (Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini) Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini

Com o encerramento das inscrições de animais rústicos para a 48ª Expointer, a edição deste ano da feira contará com um total de 6.696 animais. São 1.589 animais rústicos, que participam de julgamentos, vendas, leilões ou provas, e 5.107 animais de argola, que vão a julgamento morfológico nesta modalidade.

As inscrições de rústicos tiveram um aumento de 18,2% em relação ao ano passado. Na comparação com 2024, houve alta de 39,44% no número total de animais inscritos. No entanto, em razão do estado de emergência zoossanitária pela doença de Newcastle e gripe aviária no Rio Grande do Sul, é necessário levar em conta que em 2024 não houve a participação de aves e pássaros na Expointer. Então, se comparados os números deste ano sem aves, com os do ano passado (4.802 no total), nota-se um aumento de 20,18%.

O comissário-geral da Expointer, Pablo Charão, destacou que houve um incremento significativo de inscrições de equinos da raça Crioula, de 143%. “Tivemos um crescimento de 70% nas inscrições de coelhos, por causa da feira de filhotes. E também se destaca o avanço nas inscrições de rústicos das raças de bovinos de corte Hereford e Braford, que foi 65% superior a 2024”, complementou.

A 48ª Expointer ocorrerá de 30 de agosto a 7 de setembro, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio.

