Sábado, 30 de agosto de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Brasil Mega-Sena pode pagar R$ 8 milhões neste sábado

Por Redação O Sul | 30 de agosto de 2025

As apostas podem ser feitas até as 19h nas agências lotéricas ou pela internet

Foto: Agência Brasil
As apostas podem ser feitas até as 19h nas agências lotéricas ou pela internet.

O concurso 2.908 da Mega-Sena pode pagar R$ 8 milhões neste sábado (30), segundo a Caixa Econômica Federal. O sorteio ocorre às 20h, em São Paulo.

As apostas podem ser feitas até as 19h nas agências lotéricas ou pela internet. O bilhete mínimo, com seis números, custa R$ 6.

Se um apostador faturar o prêmio principal sozinho e aplicar o dinheiro na poupança, receberá cerca de R$ 53 mil em rendimentos no primeiro mês.

O último concurso da Mega-Sena, realizado na noite de quinta-feira (28) na capital paulista, não teve ganhador. Os números sorteados foram: 30, 33, 42, 44, 52 e 56.

