Quarta-feira, 10 de setembro de 2025

Brasil Mega-Sena: prêmio acumula e vai a R$ 55 milhões

Por Redação O Sul | 9 de setembro de 2025

Os números sorteados foram: 09 - 25 - 37 - 41 - 51 - 59.

Foto: ABr
Os números sorteados foram: 09 - 25 - 37 - 41 - 51 - 59. (Foto: ABr)

O sorteio do concurso 2.912 da Mega-Sena foi realizado na noite desta terça-feira (9), em São Paulo. Nenhuma aposta acertou as seis dezenas, e o prêmio para o próximo sorteio acumulou em R$ 55 milhões. Os números sorteados foram: 09 – 25 – 37 – 41 – 51 – 59.

– 5 acertos – 68 apostas ganhadoras: R$ 34.049,50;
– 4 acertos – 3.851 apostas ganhadoras: R$ 991,05.

O próximo sorteio da Mega será na quinta-feira (11). As apostas podem ser realizadas até as 19h (horário de Brasília) em qualquer lotérica do País ou por meio do site e aplicativo Loterias Caixa, disponíveis em smartphones, computadores e outros dispositivos.

O pagamento da aposta online pode ser realizado via Pix, cartão de crédito ou pelo internet banking, para correntistas da Caixa. É preciso ter 18 anos ou mais para participar.

