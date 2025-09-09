Quarta-feira, 10 de setembro de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Porto Alegre Unidade Móvel de Saúde Animal de Porto Alegre atende duas regiões nesta semana

Por Redação O Sul | 9 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:

Atendimentos incluem serviços de prevenção a doenças como vacinas, vermífugos, orientações e encaminhamentos para castração

Foto: Filipe Karam/PMPA
Atendimentos incluem serviços de prevenção a doenças como vacinas, vermífugos, orientações e encaminhamentos para castração. (Foto: Filipe Karam/PMPA)

A Unidade Móvel de Saúde Animal percorre duas regiões de Porto Alegre na oferta de serviços de prevenção a doenças como vacinas, vermífugos, orientações e encaminhamentos para castração e/ou consulta e exames na Unidade de Saúde Animal Victória (USAV), se necessário.

A primeira ação ocorre no Loteamento Santa Terezinha nesta quarta-feira (10), das 13h às 16h, quando a equipe do Gabinete da Causa Animal (GCA) e alunos da Faculdade de Veterinária da UFRGS (Favet) percorrerão as ruas da comunidade localizada no 4º Distrito.

A segunda ação será na região Centro Sul, na quinta-feira (11), das 9h às 12h, ao lado Unidade de Saúde Nossa Senhora das Graças, na rua Diomário Moojen, 100.

As ações são realizadas semanalmente e têm o objetivo de conscientizar a população sobre a importância da microchipagem em raças de cães de grande porte e bravios, além de castração como ferramentas fundamentais para a proteção e controle populacional de cães e gatos.

Desde o início do ano, a Unidade Móvel de Saúde Animal já esteve presente em comunidades das regiões Glória, Extremo Sul, Humaitá/Navegantes, Ilhas, Lomba do Pinheiro, Norte, Restinga, Eixo Baltazar, Zona Sul, Cruzeiro, Morro da Cruz, Loteamento Santa Terezinha, Mário Quintana, somando mais de 800 animais atendidos.

A ação promovida pela Prefeitura de Porto Alegre, por meio do Gabinete da Causa Animal (GCA), é realizada em parceria com a Secretaria Municipal de Governança (Smgov) e desde o início do mês conta com Projeto Piloto articulado junto à Favet para controle de zoonoses, por meio de Curso de Extensão da Universidade.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Porto Alegre

Com investimento de quase R$ 140 milhões, nova Cadeia Pública de Porto Alegre é inaugurada nesta quarta-feira
Mega-Sena: prêmio acumula e vai a R$ 55 milhões
https://www.osul.com.br/unidade-movel-de-saude-animal-de-porto-alegre-atende-duas-regioes-nesta-semana/ Unidade Móvel de Saúde Animal de Porto Alegre atende duas regiões nesta semana 2025-09-09
Deixe seu comentário

Últimas

Mundo Trump sofre revés na Justiça ao tentar afastar integrante do Banco Central norte-americano
Mundo Polônia e Otan acionam caças após drones russos invadirem o espaço aéreo do país
Futebol Seleção Brasileira perde por 1 a 0 para a Bolívia e encerra Eliminatórias em quinto lugar
Brasil Mega-Sena: prêmio acumula e vai a R$ 55 milhões
Rio Grande do Sul Indústria gaúcha registra em julho o melhor mês do ano em vendas
Rio Grande do Sul Quase 800 mil passageiros utilizaram os trens durante a Expointer, informa a Trensurb
Economia Tarifaço: exportação brasileira de café cai e a Alemanha se torna maior compradora
Mundo Peso argentino registra o pior desempenho frente ao dólar em 2025
Política Na visão de expoentes do Centrão, Tarcísio está exagerando na busca pela bênção de Bolsonaro para disputar as eleições em 2026
Política Investigado pela Polícia Federal por stalking enviou fotos íntimas para a senadora Soraya Thronicke
Pode te interessar

Porto Alegre Há dois anos, começava a gestão da Polícia Penal na Cadeia Pública de Porto Alegre

Porto Alegre Com investimento de quase R$ 140 milhões, nova Cadeia Pública de Porto Alegre é inaugurada nesta quarta-feira

Porto Alegre Diques provisórios são removidos nas comportas 11 e 14 em Porto Alegre

Porto Alegre Pernas encontradas em orla são de mulher esquartejada em Porto Alegre