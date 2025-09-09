Porto Alegre Unidade Móvel de Saúde Animal de Porto Alegre atende duas regiões nesta semana

Por Redação O Sul | 9 de setembro de 2025

Atendimentos incluem serviços de prevenção a doenças como vacinas, vermífugos, orientações e encaminhamentos para castração Foto: Filipe Karam/PMPA

A Unidade Móvel de Saúde Animal percorre duas regiões de Porto Alegre na oferta de serviços de prevenção a doenças como vacinas, vermífugos, orientações e encaminhamentos para castração e/ou consulta e exames na Unidade de Saúde Animal Victória (USAV), se necessário.

A primeira ação ocorre no Loteamento Santa Terezinha nesta quarta-feira (10), das 13h às 16h, quando a equipe do Gabinete da Causa Animal (GCA) e alunos da Faculdade de Veterinária da UFRGS (Favet) percorrerão as ruas da comunidade localizada no 4º Distrito.

A segunda ação será na região Centro Sul, na quinta-feira (11), das 9h às 12h, ao lado Unidade de Saúde Nossa Senhora das Graças, na rua Diomário Moojen, 100.

As ações são realizadas semanalmente e têm o objetivo de conscientizar a população sobre a importância da microchipagem em raças de cães de grande porte e bravios, além de castração como ferramentas fundamentais para a proteção e controle populacional de cães e gatos.

Desde o início do ano, a Unidade Móvel de Saúde Animal já esteve presente em comunidades das regiões Glória, Extremo Sul, Humaitá/Navegantes, Ilhas, Lomba do Pinheiro, Norte, Restinga, Eixo Baltazar, Zona Sul, Cruzeiro, Morro da Cruz, Loteamento Santa Terezinha, Mário Quintana, somando mais de 800 animais atendidos.

A ação promovida pela Prefeitura de Porto Alegre, por meio do Gabinete da Causa Animal (GCA), é realizada em parceria com a Secretaria Municipal de Governança (Smgov) e desde o início do mês conta com Projeto Piloto articulado junto à Favet para controle de zoonoses, por meio de Curso de Extensão da Universidade.

