Quarta-feira, 10 de setembro de 2025

Futebol Seleção Brasileira perde por 1 a 0 para a Bolívia e encerra Eliminatórias em quinto lugar

Por Redação O Sul | 9 de setembro de 2025

Seleção Brasileira faz 17 pontos a menos que na qualificação para o Mundial do Catar.

Foto: Rafael Ribeiro/CBF
Seleção Brasileira faz 17 pontos a menos que na qualificação para o Mundial do Catar. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Jogando na noite dessa terça-feira (9), a Seleção Brasileira foi derrotada por 1 a 0 pela Bolívia, em El Alto, na 18ª e última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. A equipe, que contou com três treinadores ao longo da competição (Fernando Diniz, Dorival Júnior e Carlo Ancelotti), terminou em 5º lugar com 28 pontos, mas já classificada para o Mundial.

A partida foi disputada em uma altitude de 4.070 metros, o que torna difícil uma comparação direta com exibições anteriores da equipe. Ainda assim, o Brasil mostrou limitações e pouco poder ofensivo. A chegada de Ancelotti, no fim do ciclo, não foi suficiente para reverter o cenário. Atualmente, a equipe se mostra mais sólida defensivamente do que criativa no ataque, o que preocupa diante do tempo curto até o Mundial.

O desempenho é o pior da história da Seleção Brasileira desde a adoção do formato atual das Eliminatórias, em 1998. Com a quinta posição, o Brasil, em outras edições, teria sido levado para a repescagem — algo inédito até então.

Encerrado o ciclo das Eliminatórias, a equipe voltará a se reunir em outubro. No dia 10, às 8h (de Brasília), enfrenta a Coreia do Sul em Seul. Quatro dias depois, encara o Japão em Tóquio, às 7h30min. Até a Copa, estão previstos ainda seis amistosos: dois em novembro, dois em março de 2026 e outros dois em junho de 2026.

No início da partida, a Seleção Brasileira tentou pressionar, mas rapidamente perdeu intensidade. A Bolívia passou a se arriscar no ataque com finalizações de média e longa distância. A defesa brasileira mostrou consistência, mas o ataque careceu de precisão nas tomadas de decisão, desperdiçando boas oportunidades.

Nas arquibancadas, a emoção foi maior do que dentro de campo. A cada atualização do jogo entre Venezuela e Colômbia, em Maturín, os torcedores bolivianos vibravam e buscavam empurrar a equipe.

O gol decisivo saiu nos acréscimos do primeiro tempo. Aos 48 minutos, após recomendação do VAR, o árbitro chileno marcou pênalti de Bruno Guimarães sobre Roberto Fernández. Na cobrança, Miguelito deslocou Alisson e abriu o placar.

Na etapa final, o Brasil voltou lento, sem conseguir acelerar as jogadas ofensivas. A Bolívia, mais confiante, reduziu a ansiedade com as notícias dos gols da Colômbia sobre a Venezuela. O Brasil não mostrou reação, enquanto Alisson fez defesas importantes para evitar um placar mais amplo.

Sem brilho, o segundo tempo apenas confirmou a vitória boliviana. O resultado encerrou um jejum de 16 anos sem vitórias da Bolívia sobre o Brasil e expôs a fragilidade da Seleção Brasileira às vésperas da preparação final para a Copa.

Ficha técnica

– Bolívia: Lampe; Diego Medina (Rocha), Hanquín, Morales e Roberto Fernández; Villamil, Robson Matheus e Vaca (Cuéllar); Miguelito, Enzo Monteiro (Algarañaz) e Moisés Paniagua. Técnico: Óscar Villegas.

– Brasil: Alisson; Vitinho (Marquinhos), Fabrício Bruno, Alexsandro e Caio Henrique; Andrey Santos (Jean Lucas), Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Luiz Henrique (Raphinha), Richarlison (João Pedro) e Samuel Lino (Estêvão). Técnico: Carlo Ancelotti.

 

