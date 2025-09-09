Mundo Polônia e Otan acionam caças após drones russos invadirem o espaço aéreo do país

Por Redação O Sul | 9 de setembro de 2025

A Polônia acionou caças próprios e de países da Otan após drones da Rússia invadirem o espaço aéreo do país, segundo as Forças Armadas polonesas. As aeronaves levantaram voo na madrugada de quarta-feira (10), pelo horário local – noite de terça-feira (9), no Brasil.

“Durante o ataque de hoje da Federação Russa contra alvos na Ucrânia, nosso espaço aéreo foi violado repetidamente por drones”, disse em comunicado. “Uma operação está em andamento para identificar e neutralizar os alvos.”

Segundo a Polônia, “armas foram utilizadas” pelos militares poloneses, que agora tentam “localizar os alvos abatidos”. O Exército recomendou que a população permaneça em casa. Outros detalhes da operação ainda não foram divulgados.

Alguns aeroportos da Polônia precisaram ser fechados por causa dos drones, inclusive o de Varsóvia. O governo polonês afirmou que sistemas de defesa antiaérea foram ativados e colocados no “mais alto nível de prontidão”.

Segundo o vice-ministro da Defesa polonês, Cezary Tomczyk, todos os serviços do país estão sob alerta. Ele afirmou ainda que o presidente e o primeiro-ministro da Polônia foram notificados da operação.

Autoridades locais afirmaram que, no momento, o maior risco concentra-se nas áreas do leste do país, próximas à fronteira com a Ucrânia e Belarus.

Mais cedo, a Força Aérea da Ucrânia havia afirmado que drones russos haviam entrado no espaço aéreo polonês e representavam uma ameaça para a cidade de Zamosc. No entanto, momentos depois, apagou a mensagem do Telegram.

De acordo com a Força Aérea ucraniana, boa parte da Ucrânia, incluindo regiões próximas à fronteira com a Polônia, ficou sob alerta aéreo durante a madrugada.

