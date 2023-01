Brasil Mega-Sena: sorteio deste sábado tem prêmio estimado em R$ 75 milhões

Por Redação O Sul | 28 de janeiro de 2023

Ainda não houve ganhadores do prêmio principal da Mega-Sena em 2023. Foto: Ag. Brasil Ainda não houve ganhadores do prêmio principal da Mega-Sena em 2023. (Foto: Ag. Brasil) Foto: Ag. Brasil

A Caixa Econômica Federal realiza, neste sábado (28), o sorteio do concurso 2.559 da Mega-Sena. O prêmio está acumulado e estimado em R$ 75 milhões para quem acertar as seis dezenas sorteadas. Ainda não houve ganhadores do prêmio principal da Mega-Sena em 2023.

O sorteio será realizado às 20h, com transmissão ao vivo pelas redes sociais da Caixa.

Para concorrer, os apostadores podem registrar seus jogos até uma hora antes do sorteio, às 19h, em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa ou pelo site, ou aplicativo do banco. O bilhete simples, com seis números marcados, custa R$ 4,50.

Para os jogos feitos pelo site da Caixa, o valor mínimo para apostar na Mega-Sena é de R$ 30, seja para uma única aposta ou mais de uma.

Bolão

Uma forma de apostar na Mega-Sena, além dos jogos individuais, é formar um grupo para escolher os números, o chamado Bolão.

Ao ser registrada no sistema, a aposta gera um recibo de cota para cada participante, que pode resgatar a sua parte do prêmio individualmente.

Os bolões têm valor mínimo de R$ 10 e cada cota deve ser de pelo menos R$ 5, sendo possível realizar um bolão de no mínimo duas e no máximo 100 cotas.

O apostador também pode adquirir cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Basta solicitar ao atendente a quantidade de cotas que deseja e guardar o recibo para conferir a aposta no dia do sorteio.

Nesse caso, poderá ser cobrada uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota, a critério da lotérica.

