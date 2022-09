Brasil Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 150 milhões

Por Redação O Sul | 17 de setembro de 2022

189 apostas chegaram bem perto e acertaram cinco dezenas. Para cada uma delas a Caixa vai pagar R$ 42.084,88. (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

O resultado da Mega-Sena 2521 com prêmio de R$ 124,6 milhões foi divulgado neste sábado (17), em São Paulo, e ninguém acertou as seis dezenas. Com isso, o prêmio acumulado vai R$ 150 milhões no próximo concurso que será realizado na quarta-feira (21). Os números sorteados foram: 23 – 28 – 33 – 38 – 55 – 59. No terceiro sorteio da semana, 189 apostas acertaram a quina. Para cada uma delas a Caixa vai pagar R$ 42.084,88.

