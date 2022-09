Brasil Ministério da Agricultura determina recolhimento de petiscos caninos de mais três empresas

Por Redação O Sul | 18 de setembro de 2022

Petisco bomguytos terá que ser retirado do mercado. (Foto: reprodução)

O Ministério da Agricultura determinou que lotes de petiscos para cães de mais três indústrias sejam recolhidos. Os produtos a serem alvo de recall são das empresas FVO Alimentos, Peppy Pet e Upper Dog. A determinação foi feita com base em desdobramentos de investigações sobre a morte de mais de 40 cães, suspeitos de ingestão de comida contaminada de outra empresa, a Bassar Pet Food. Petiscos dessa última já estão sendo recolhidos.

“A medida é cautelar e faz parte dos desdobramentos das investigações que estão sendo realizadas pelo Mapa e que detectou que os lotes de propilenoglicol adulterados foram usados para fabricar esses outros produtos.”, diz comunicado do Ministério da Agricultura em relação aos novos recalls.

Segundo o ministério, apesar de o propilenoglicol ser permitido para uso em alimentação animal, é obrigatório que o produto seja comprado de empresas registradas no ministério. “As investigações que estão sendo realizadas são relacionadas a uma possível contaminação do propilenoglicol por monoetilenoglicol, oriundo de empresa sem registro.”

A FVO Alimentos, em nota, informou que, “em alinhamento com as diretrizes do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), já havia recolhido do mercado consumidor, de forma preventiva e proativa, todos os lotes dos produtos Dudogs, Patê Bomguy e Bomguytos Bifinho (nos sabores Churrasco e Frango & Legumes).”

Segundo a empresa, o recolhimento foi feito “em caráter preventivo, mesmo sem existir indício de qualquer intercorrência relacionada aos produtos em questão”. Procuradas, as empresas Peppypet e Upperdog ainda não responderam.

O ministério informou que “até o momento, não existe diretriz do Ministério de suspender o uso de produtos que contenham propilenoglicol na sua formulação, além dos já mencionados.”

Produtos e lotes para recall

– Da FVO Alimentos: Bifinho Bomguytos nos sabores frango 65g (lote 103-01) e churrasco (lotes 221-01, 228-01, 234-01 e 248-01); Bifinho Qualitá sabor churrasco (lote 237-01) e Dudogs (lotes 237-01 e 242-01).

– Peppy Pet: Bifinho 60g Peppy Dog frango grelhado (lotes 5026 e 5738); Palitinho 50g Peppy Dog carne com batata doce (lotes 5280, 5283, 5758 e 5759); Palitinho 50g Peppy Dog frango com ervilha (lotes 5282 e 5746); Bifinho 500g Peppy Dog carne assada (lotes 5274 e 5734); Bifinho 60g Peppy Dog filhotes – leite e aveia (lote 5736); Palitinho 50g Peppy Dog carne com cenoura (lote 5760).

– Upper Dog: Dogfy injetado tamanho PP (lotes 0003/202204, 0004/202206, 0006/202206, 0008/202206, 0009/202201, 0010/202206, 0012/202201, 0012/202206, 0013/202203, 0014/202206, 0015/202205, 0016/202205, 0017/202205, 0018/202206, 0023/202201, 0023/202207, 0024/202206, 0024/202207, 0027/202205, 0025/202207, 0026/202206); Dogfy injetado tamanho P (lotes 0001/202201 a 0008/202201, 0013/202201 a 0017/202201, 0024/202201, 0007/202202, 0010/202202 a 0018/202202, 0001/202203 a 0009/202203, 0001/202204 a 0009/202204, 001/202205 a 0028/202205, 0001/202206 a 0009/202206, 0011/202206, 0013/202206, 0015/202206, 0017/202206, 0019/202206 a 0025/202206, 0030/202206 a 0033/202206, 0009/202207 a 0011/202207, 0016/202207, 0019/202207, 0020/202207, 0026/202207 a 0030/202207, 0012/202208 a 0021/202208); e Dogfy injetado tamanho M (lotes 0010/202201, 0011/202201, 0018/202201 a 0022/202201, 0001/202202 a 0009/202202, 0019/202202 a 0023/202202, 0010/202203 a 0012/202203, 0014/202203, 0004/202204, 0005/202204, 0012/202205 a 0014/202205, 0002/202206, 0027/202206 a 0029/202206, 0021/202207 e 0022/202207).

